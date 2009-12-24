Королевська: Україна має законодавчо стимулювати економіку

У 2010 р. Україна має законодавчо стимулювати розвиток конкурентоспроможної економіки, внутрішнього ринку, а також малого і середнього бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Одне з головних завдань, які ми висуваємо перед собою у 2010 р., – це розвиток конкурентоспроможної економіки. Українські промисловці мають виробляти товари, конкурентоспроможні як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках», – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Друге завдання – розвиток внутрішнього ринку. «Зараз на український ринок хочуть вийти багато представників інших країн, і без державної підтримки вітчизняний виробник може його втратити»», - говорить депутат.

Третє завдання, що стоїть як перед державою, так і перед підприємцями, – за допомогою стимулів створити такий бізнес-клімат, який дозволить відродити малий і середній бізнес в Україні. «Тільки таким чином ми зможемо одержати той фундамент середнього класу в країні, якого нам так не вистачало у кризовий час», – додала глава комітету промполітики.

Не менш важливим завданням, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, є модернізація вугільної галузі. Особливої уваги вимагає і питання відродження депресивних територій, більшість з яких знаходиться на Донбасі і в Західній Україні. «Я переконана, що у 2010 р. ми зможемо прийняти пакет законодавчих заходів, які дозволять відродити економіку депресивних територій і створити стимули і можливості для модернізації та технічного переоснащення підприємств, що знаходяться там”, – відзначила вона.

Підвищенню конкурентоспроможності української економіки сприятиме і ухвалення ряду законопроектів, які вже розроблено комітетом і перебувають зараз на різних стадіях розгляду, – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. Зокрема, йдеться про законопроект про державно-приватне партнерство, про індустріальні парки, про саморегулівні організації тощо.