Міжбанк відкрилися зниженням котирувань по доллару

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9585/7,9690 грн./дол., ціна російської валюти підвищилася до 0,2660/0,2665 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,4292/11,4475 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціна валютною пари євро-долар зросла до 1,4358/1,4360 дол./євро (середа – 1,4250/1,4252 дол./євро).

У середу, 23 грудня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9650 грн./дол., а також з продажем на аукціоні для фізосіб валютної пари долар-гривня з ціною відсікання 7,97 грн./дол.