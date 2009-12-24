МВФ пропонує Україні визначитися з держбюджетом-2010

Міжнародному валютному фонду (МВФ) для продовження дискусій з Україною необхідна визначеність у вирішенні питання про державний бюджет України на 2010 рік.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні Представництва МВФ у Києві з посиланням на представника Департаменту МВФ із питань зв`язків із громадськістю Симонетту НАРДІ.

«Як тільки буде досягнуто взаєморозуміння з урядом у цьому питанні й ми отримаємо достатньо переконливі докази наявності ширшої політичної підтримки з цього питання, перед нами відкриється перспектива для активніших дискусій», – зазначила вона.

Нагадаємо, вчора, 23 грудня, поінформоване українське джерело повідомило УНІАН, що Україна досягла домовленості з МВФ про можливість використання золотовалютних резервів Нацбанку України для покриття дефіциту державного бюджету.

При цьому в повідомленні представництва МВФ у Києві нічого не йдеться про дискусію щодо можливої згоди МВФ на переведення частини коштів із золотовалютних резервів Нацбанку уряду.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня українська делегація у складі віце-прем`єр-міністра України Григорія НЕМИРІ, виконуючого обов`язки міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО та інших проводила переговори в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні з питання продовження співпраці.

Вчора прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що, згідно з домовленостями між Україною та МВФ, черговий транш кредиту МВФ може бути виділено після ухвалення держбюджету на 2010 рік. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в ході переговорів із МВФ було вирішено питання збалансування фінансової ситуації в умовах відсутності коштів кредиту. Про деталі домовленостей прем`єр пообіцяла повідомити пізніше. «Це не стосується четвертого траншу – це зовсім інша модель співпраці. Я обов`язково, коли будуть закінчені всі процедури, поінформую ЗМІ», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона підкреслила, що не йдеться про додаткове запозичення коштів.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає категорично проти використання резервів Нацбанку для покриття дефіциту державного бюджету. «Це національні резерви країни, а не міжнародної організації. Я категорично проти такої позиції», – сказав В.ЮЩЕНКО. Президент наполягає на тому, щоб країна ввійшла в новий рік із державним бюджетом. «Цей уряд не має морального права влізати в національні резерви країни», – підкреслив він.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. Із початку 2008 року Україна отримала вже три транші на загальну суму 12 млрд. дол.