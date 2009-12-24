У Нацбанку не виключають скасування заборони змінювати курси валют

У Національному банку України не виключають, що в 2010 році може бути скасована норма про заборону банкам змінювати протягом дня наявні курси валют.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив виконавчий директор Нацбанку з питань валютного регулювання і контролю Анатолій БАЛЮК.

«Я думаю, що після виборів ми цю всю справу скасуємо, і нічого страшного не станеться. Я сподіваюся, що в економічній системі настане рівновага, і такі вимоги будуть скасовані», – сказав він.

За словами А.БАЛЮКА, ця норма розроблялася і приймалася в той час, коли ситуація на валютному ринку була складною, «а наша громіздка система прийняття рішення про реєстрацію в Мінюсті цього положення привела до того, що воно вийшло через чотири місяці після того, як було розроблене».

Як повідомляв УНІАН, з 20 листопада ц.р. Нацбанк своєю постановою заборонив комерційним банкам змінювати значення курсу купівлі і продажу іноземних валют протягом операційного дня. Курси має встановлювати голова правління банку до початку робочого дня.

Крім того, заборонено продаж іноземної валюти одній особі в один операційний день на суму, що перевищує еквівалент 80 тис. грн., а продаж на суму в еквіваленті понад 50 тис. грн. має здійснюватися при повній ідентифікації особи.

Вказаною постановою НБУ також наділив себе правом встановлювати граничні розміри маржі за операціями на наявному валютному ринку.