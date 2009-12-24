Курс долара в комбанках дещо знизився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,94 грн./дол., продають – по 7,99 грн./дол., курс дещо знизився порівняно з 23 грудня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,91-7,96 грн./дол., із продажу – в межах 7,97-8,00 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в українських банках підвищився на 0,4% порівняно з 23 грудня і сьогодні становить 11,34/11,53 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 11,25-11,44 грн./євро, з продажу – в межах 11,45-11,60 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 23 грудня не змінився й сьогодні становить у середньому 0,2518 грн./рубль, курс продажу підвищився на 0,3% – до 0,2641 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2053-0,2610 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,93 грн./дол., продажу – 7,98 грн./дол. Курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,96 грн./дол., із продажу – в межах 7,97-8,00 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в банках Києва підвищився на 0,3% порівняно з 23 грудня і сьогодні становить 11,34/11,50 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 11,25-11,44 грн./євро, з продажу – в межах 11,45-11,60 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 23 грудня знизився на 0,7% і сьогодні становить 0,2486 грн./рубль, курс продажу підвищився на 0,3% – до 0,2650 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2053-0,2610 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2609-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,93/8,00 грн., євро – 11,25/11,50 грн., рубль – 0,2100/0,2650 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,94/8,00 грн., євро – 11,20/11,50 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,93/8,00 грн., євро – 11,25/11,55грн., рубль – 0,2530/0,2630 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 24 грудня, становить: гривні до долара США – 7,968, до євро – 11,375117, до російського рубля – 0,26124.