Банк «Надра» може самостійно повернути вкладникам депозити

Банк «Надра» може за рахунок власних коштів виконати зобов`язання за депозитами населення до кінця першого півріччя 2010 року.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби банку з посиланням на тимчасового адміністратора банку «Надра» Валентину ЖУКОВСЬКУ.

Коментуючи рішення Кабінету міністрів України про переведення вкладників банку «Надра» до іншої фінансової установи, вона зазначила, що це питання слід розглядати комплексно, як і будь-яке рішення, що істотно впливає на бізнес-діяльність банку.

У банку зазначають, що рішення Кабміну щодо передачі депозитів вкладників банку «Надра» в «Родовід Банк» і виплати депозитних коштів через цей банк не є остаточним, оскільки на сьогодні ще продовжуються консультації з представниками Кабміну і Національного банку України.

У повідомленні наголошується, що виконання своїх зобов`язань перед найменш захищеною категорією вкладників є основним завданням банку «Надра». Так, 18 березня тимчасовий адміністратор банку В.ЖУКОВСЬКА, використовуючи своє виняткове право, звернулася до НБУ з клопотанням про капіталізацію банку «Надра» за рахунок державних коштів. Проте банк не одержав відповіді щодо отримання грошових коштів, які міг би направити на виконання своїх зобов`язань перед вкладниками.

У той же час, з квітня ц.р. банк «Надра» розробляв і поетапно впроваджував у життя комплексну програму виплати депозитів, до якої на даний момент підключено понад 135 тис. вкладників, причому понад 130 тис. з них мають депозити в розмірі до 150 тис. грн.

З початку реалізації цієї програми загальний об`єм виплат за депозитними і поточними рахунками склав понад 2,4 млрд. грн., а в грудні банку «Надра» вдалося прискорити темпи виплати депозитів для 190 тис. вкладників, запланувавши до повернення за депозитами цього місяця майже 300 млн. грн.

«Увесь цей час процес виплати депозитів базувався виключно на власних фінансових можливостях банку «Надра», без підтримки держави, НБУ чи залучення грошових коштів інвесторів», – підкреслюється в повідомленні.

Також вказується, що до кінця січня 2010 року всіма програмами з виплати грошових коштів поетапно банк планує охопити майже 99% вкладників, або понад 240 тис. клієнтів, які обслуговуються в банку «Надра» і серед яких переважну більшість становлять вкладники з депозитами до 150 тис. грн.

«На сьогодні банк «Надра», проаналізувавши свої можливості щодо виплати депозитів населенню, може за рахунок власних коштів виконати свої зобов`язання, насамперед перед найменше захищеною категорією вкладників, які мають депозити в розмірі до 150 тис. грн., до кінця першої половини 2010 року, – наголошується в повідомленні. – Оскільки в наших розрахунках ми орієнтуємося на власні можливості, то здійснити виплати депозитів у більш стислі терміни буде складно, особливо враховуючи те, що кредитний портфель банку носить довготривалий характер».

Довідка УНІАН. ВАТ КБ «Надра» розпочало свою діяльність у жовтні 1993 року.

На 1 жовтня 2009 року активи банку становили 25,893 млрд. грн., зобов`язання – 25,392 млрд. грн., власний капітал – 500,571 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн. За підсумками 9 місяців 2009 року банк «Надра» мав збитки в розмірі 1,34 млрд. грн.

Станом на 1 липня 2009 року найбільшими акціонерами банку були компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введена тимчасова адміністрація.