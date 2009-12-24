Більш як 60 українських банків виставлено на продаж

Зараз в Україні на продаж виставлено більш як 60 банків, повідомила тижневику “Коментарі:” аналітик ФК «Фактор» Наталя ЩЕРБАТЮК.

Зокрема, видання відзначає, що 2009 рік не приніс сплеску активності на ринок M&A (злиття і поглинання) у банківському секторі. Кількість і суми угод у цьому сегменті, які стабільно зростали в попередні роки, різко впали. Якщо у 2007 році було зафіксовано 13 угод з купівлі банків на суму 4,3 млрд. дол., то в 2009 році сталося дві помітні події. Російський “Внешэкономбанк” придбав 75% акцій “Промінвестбанку” (1,3 млрд. грн.), Європейський банк реконструкції і розвитку й німецький банк розвитку KfW викупили 30% акцій харківського “Мегабанку”.

Крім того, кілька проблемних банків викупили українські інвестори. Приміром, бізнесмен Андрій ОНІСТРАТ придбав 48,3% акцій банку «Національний кредит». Суму цієї угоди експерти оцінили в 2,5–3 млн. грн. За неофіційною інформацією, до середини листопада А.ОНІСТРАТ уже володів близько 95% акцій банку, докупивши ще 47% акцій через пов’язаних із ним осіб.

Однак у 2010 році кількість угод із продажу банків може зрости, відзначає тижневик. «Зараз на продаж виставлено більш як 60 банків, серед них є і середні й великі, але більша частина - дрібні кредитні установи. Процес купівлі-продажу банків активно відбуватиметься протягом усього 2010 року», - прогнозує Наталя ЩЕРБАТЮК, аналітик ФК «Фактор». З одного боку, протверезілі власники фінзакладів уже не гнатимуться за прибутком, реалістично оцінюючи вартість активів. З іншого, у багатьох із них не буде іншого виходу, оскільки вони не зможуть зібрати гроші, необхідні для підтримки своїх дітищ. Зокрема, за оцінками міжнародного рейтингового агентства Fitch, зараз українським банкам необхідна додаткова капіталізація у розмірі близько 100 млрд. грн. Така сума повинна дозволити їм покрити збитки від формування резервів і списання безнадійних боргів.

У ролі покупців банків наступного року виступатимуть насамперед українські інвестори, прогнозують «Коментарі:». «На офшорних рахунках осіло близько 14 млрд. дол. Бажаючих вкласти ці гроші в бізнес - достатньо. Купівля банку за невисоку ціну розглядається як вигідне вкладання. Серед потенційних покупців українських банків будуть і російські інвестори», - пояснює Н.ЩЕРБАТЮК. Переважатимуть угоди з консолідації українських банків. Менш стійкі фінзаклади будуть змушені зливатися із сильними гравцями, щоб уникнути державного втручання у вигляді тимчасової адміністрації НБУ й подальшої рекапіталізації з боку держави. Про плани щодо злиття заявив “Укрінбанк”, що має намір об’єднатися із кременчуцьким “АвтоКрАЗбанком” і ще однією кредитною установою, назва якої поки не розголошується. Національний банк також підштовхує підопічних до злиття. Проект змін до «Положення про особливості реорганізації банків за рішенням його власників», оприлюднений на початку грудня, максимально спрощує процедуру злиття банків, знижуючи вимоги до їхнього статутного капіталу. Зокрема, регулятор планує скасувати норму про те, що сума статутних капіталів банків, що реорганізуються, повинна дорівнювати сумі капіталів банків-правонаступників, але не менше 10 млн. євро.

Інтерес серйозних західних інвесторів до українського банківського сектору може активізуватися наприкінці 2010 - початку 2011 року.