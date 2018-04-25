Світова криза завершилася?!

Фактично датою початку світової кризи можна вважати 15 вересня 2008 року, коли «небожитель американського ринку» - інвестиційний банк Lehman Brothers оголосив про банкрутство. Крах фінансового монстра пророчив - нашому поколінню випала честь пережити глобальну світову кризу, яка «тішить» раз в сімдесят років. Але будь-яка криза рано чи пізно закінчується. Майже рік тому ряд провідних американських фахівців виписали шість ознак, згідно з якими можна визначити, прийшов кінець мукам чи ні. Нинішній рік був багатим на події і тепер потрібно тільки розібратися та синхронізувати.

Ознака 1 . Індекс S&P 500 повинен залишатися рівним щонайменше протягом трьох місяців.

Фондові спекулянти віддають перевагу індексу Dow Jones 65 Composite і Nasdaq Comp. Індекс S&P 500 може менше підходить для фондових спекуляцій, зате чіткіше показує загалом розвиток подій на ринку, тобто як фондовий ринок переживає кризу. За останні три місяці індекс S&P 500 зріс більш ніж на 7,5%. Правда, за цей період були два моменти падіння, але вони мали короткочасний характер, зростання швидко відновлювалося. З великою часткою впевненості можна сказати, що перша ознака дає позитивний настрій – американський, а разом з ним і світовий фондові ринки виходять з кризи. Тепер головне, щоб не було передумов для нового.

Ознака 2 . Індикатор продажів автомобілів повинен мати позитивний характер.

Продаж автомобілів для розвинених країн – яскравий показник функціонування ринку загалом. Зростання доходів населення, поява нових бізнес-структур, споживчий настрій - все це відбивається на динаміці продажів авто. В розпал кризи падіння автопрому було катастрофічним, банкротами стали багато великих компаній галузі. Але ситуація на ринку змінилася. Так, в листопаді 2009 року в Німеччині об`єм продажів авто зріс більш ніж на 10% в річному підрахунку. У жовтні цього року продаж нових автомобілів в цій країні збільшився на 24%, у порівнянні з жовтнем 2008 року, загалом за десять місяців даний показник зріс більш ніж на 26%.

У Японії в листопаді 2009 р. об`єм продажів нових автомобілів зріс на 36%, в порівнянні з минулим роком.

Китай взагалі рекордсмен - в листопаді продаж нових автомобілів зріс удвічі, в порівнянні з минулим роком.

Висновок зробити просто – за цією ознакою ситуація налагоджується.

Ознака 3. Криза зупиниться, якщо Ірландія і Україна уникнуть дефолту.

В кінці 2008 і на початку 2009 року ризик банкрутства України був дуже високим. Коли б не допомога МВФ, то не виключено, що уряду довелося б оголосити технічний дефолт за суверенними боргами. Це могло б мати вкрай негативні наслідки для світової економіки. Ситуація спровокувала б ланцюгову реакцію, яка б завершилася дефолтом низки країн Європи та Латинської Америки. Але останні події свідчать, що ризик для України минув. Фактично стабілізувався валютний ринок, найбільш проблемні зовнішні борги або погашені, або реструктуризовані. Є проблеми загальноекономічного характеру, але це проблема тільки України.

Ознака 4 . Зростання ВВП Китаю повинне бути не нижче 6% за підсумками року.

Китай зі своїм рекордним населенням, об`ємами зовнішньоекономічного обороту, золотовалютними запасами і ринками споживання став одним з головних гравців світової економіки. За дев`ять місяців цього року ВВП Китаю зріс на 7,7%, а за підсумками року, згідно з прогнозами, зростання складе не менше 8%.

У цьому році економіка КНР продемонструвала стійкість і життєздатність в умовах кризи. Але насторожує тільки одне, чи не стане це базою для нової кризи, але вже азіатської.

Ознака 5. Прояв реальних економічних наслідків реалізації стимулюючого пакету дій Обами.

Економіка США була і залишається наймогутнішою в світі, від її стану залежить стан подій в інших країнах. У листопаді 2009 року, вперше з початків кризи, було зафіксовано скорочення безробіття на 0,2 п.п. - до рівня 10%. Також в листопаді роздрібний продаж зріс на 1,9%, в порівнянні з минулим роком. У листопаді об`єм продажів житла на вторинному ринку зріс на 2,7% в річному підрахунку.

Звичайно, показники ростуть не так швидко, як хотілося б. Але ознаки на краще є. Залишається тільки сподіватися на прогрес.

Ознака 6. Щомісячна сума позик, що надаються ФРС американським банкам і компаніям, повинна бути нижче 100 млрд. дол.

У листопаді цього року загальна сума позик склала близько 88 млрд. дол. Ряд великих банків і компаній вже почали погашати кредити. Насичення ліквідністю банківської системи США дало можливість істотно понизити вартість доларових позикових засобів і, незважаючи на падіння об`ємів виданих кредитів, доходи банківських і фінансових кругів пристойно зросли в 2009 році.

Останнім часом все частіше мусується ідея - чи не пора обмежити доходи корпорацій і банків, щоб вони на базі дешевих грошей не створили нову «мильну бульбашку».

Та все ж, дана ознака, умовно, відбулася. Чому умовно? Тому що, незважаючи на поліпшення стану справ в економіці США, уряд попросив збільшити ще на 290 млрд. дол. межу державного боргу. При цьому дефіцит бюджету країни збільшується такими швидкими темпами, що в світі росте побоювання – чи не почалося все по-новому.

А зараз, розглянувши ознаки «в`янення» кризи, думайте самі, вирішуйте самі - налагоджується життя, чи ні.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)