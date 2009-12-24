Мінфін готовий сьогодні розміщувати ОВДП під 20-23% річних

Міністерство фінансів України готове сьогодні розміщувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) під 20-23% річних.

Про це йдеться в листі Мінфіну, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Так, ОВДП із терміном погашення 24 березня 2010 року розміщуватимуться під 23% річних. При цьому встановлено обмеження на обсяг розміщення на рівні 1000 штук облігацій, з них 300 штук облігацій можуть бути придбані за неконкурентними заявками.

Також Мінфін продаватиме ОВДП, кошти від розміщення яких буде направлено до Стабілізаційного фонду для фінансування програми з підготовки Євро-2012. Ці папери з терміном погашення 26 вересня 2012 року розміщуватимуться під 20% річних.

«Конкурентні заявки, рівень яких вищий, ніж встановлений рівень прибутковості, не задовольняються», - йдеться в повідомленні.