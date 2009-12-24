Міжбанк: курс долара не змінився

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9585/7,9690 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9615/7,9660 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9570/7,9680 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 10:30 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,9650 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2660/0,2665 грн./рубль, а на 12:00 ціни зросли до 0,2658/0,2660 грн./рубль. На час закриття ціни досягли поточного максимуму - 0,2685/0,2687 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становить 29,68 рублів за долар (-0,69).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар змінювалися у діапазоні 1,4325/1,4415 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4292/11,4475 грн./євро, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 11,4345/11,4430 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вгору – 11,4530/11,4715 грн./євро.