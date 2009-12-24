Дефіцит платіжного балансу України збільшився майже в 12 разів

Дефіцит платіжного балансу України за січень-листопад 2009 року, за попередніми даними, становив 13,505 млрд. дол., що в 11,7 рази більше, ніж за січень-листопад 2008 року.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

За 11 місяців п.р. дефіцит поточного рахунку становив 1,251 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 12,508 млрд. дол. за аналогічний період 2008 року. Дефіцит скоротився завдяки різкому скороченню негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу в 7,6 рази - до 1,9 млрд. дол. проти 14 млрд. дол. в січні-листопаді 2008 року.

За січень-листопад п.р. негативне (від’ємне) сальдо по фінансовому рахунку оцінено у 12,254 млрд. дол., тоді як за відповідний період 2008 року воно було позитивним (додатним) – 11,358 млрд. дол.

У НБУ відзначають, що формування дефіциту фінрахунку в поточному році зумовлене низькими обсягами припливу прямих іноземних інвестицій і лише частковим покриттям виплат за борговими зобов`язаннями приватного сектора новими залученнями.

За даними Нацбанку, у листопаді 2009 року негативне (від’ємне) сальдо зведеного платіжного балансу становило 0,641 млрд. дол. (у жовтні п.р. – 0,691 млрд. дол.). Поточний рахунок у листопаді було сформовано з дефіцитом 0,240 млрд. дол. (у жовтні п.р. профіцит становив 0,099 млрд. дол.), а дефіцит фінансового рахунку зменшився майже удвічі порівняно з попереднім місяцем - до 0,401 млрд. дол.

Дефіцит платіжного балансу в листопаді повністю профінансовано за рахунок резервних активів, обсяг яких станом на 1 грудня 2009 року становив 27,3 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг впродовж 5,3 місяця майбутнього періоду.