Міжбанк: торги доларом США відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США на ТОМ’і відкрилися зниженням котирувань, що продовжувалося, – 7,9550/7,9680 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися – 0,2695/0,2705 грн./дол., котирування щодо євро-гривні на ТОМ’і склали 11,4280/11,4540 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», сьогодні в США і Європі святкують католицьке Різдво, у зв`язку з цим торги доларом і євро можливі тільки валютуванням ТОМ.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,4366/1,4375 дол./євро (четвер - 1,4358/1,4360 дол./євро).

У четвер, 24 грудня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9650 грн./дол.