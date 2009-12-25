Бюджет ООН у 2010-2011 роках становитиме понад 5 млрд. доларів

Генеральна асамблея ООН після довгих дебатів затвердила бюджет організації у розмірі 5,156 млрд. доларів США на період 2010-2011 років.

Як передає РІА «Новости», у четвер Генасамблея прийняла відповідну резолюцію.

Ці кошти, які збираються з внесків країн-членів, будуть направлені на витрати у рамках регулярної діяльності ООН. Крім регулярного бюджету, держави роблять відрахування до окремих бюджетів більшої частини миротворчих операцій, Міжнародних трибуналів по колишній Югославії і Руанді, а також на капітальний ремонт штаб-квартири організації у Нью-Йорку.

Крім того, згідно з документом, залишено без змін шкалу внесків, відповідно до якої визначається розмір платежу кожної держави. Така шкала затверджується три щороку за рекомендацією Комітету з внесків, до якого входять 18 експертів, які діють на громадських засадах і обрані Генасамблеєю. Основним критерієм, на підставі якого будується шкала внесків, є платоспроможність країни. Вона визначається на основі частки внеску у валовому національному продукті і ряду інших чинників, зокрема доходу на душу населення, розміру населення і рівня розвитку економіки.

Відповідно до рішення Генасамблеї, максимальний розмір внеску не може перевищувати 22% бюджету. Саме стільки повинні відраховувати Сполучені Штати - найбільший платник до бюджету ООН. На другому місці за розмірами внесків - Японія (16,624%). Замикає першу трійку Німеччина - 8,577%.

За існуючими в ООН правилами, держави, що вчасно не сплатили внески, потрапляють до категорії боржників. У цьому випадку країна може бути позбавлена голосу в Генеральній асамблеї. Кілька разів, як, наприклад, торік, перед загрозою втрати права голосування у Генасамблеї опинялися США. Секретаріат ООН неодноразово критикував Вашингтон за несумлінне виконання своїх фінансових зобов`язань перед світовою спільнотою.

Фонди і програми ООН, такі, як Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Програма розвитку ООН (ПРООН) і Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) мають самостійні бюджети. Основний обсяг їх ресурсів надходить на добровільній основі від урядів, а також від приватних осіб, як, наприклад, у випадку з ЮНІСЕФ. Спеціалізовані установи ООН також мають самостійні бюджети.