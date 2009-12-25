Пинзеник вважає позитивом припинення МВФ траншів Україні

Припинення кредитів від Міжнародного валютного фонду - «це шлях до протверезіння влади», бо ці кошти лише маскували проблеми, а не вирішували їх.

Таку думку висловив колишній міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Є проблеми фінансування видатків, в жодному місці країна не здатна була би фінансувати, якби не наркотичні ін’єкції МВФ, що вже зараз припинені», - впевнений фінансист.

«Всі вояжі до Вашингтона (урядовців) зумовлені тим, що не можна звести кінці з кінцями навіть один місяць, тобто весь подвиг цього року полягав у тому, що країну тягнули в борг, такого ще не було, щоби майже 40% видатків уряду здійснювалося за рахунок позичання грошей», - обурився В.ПИНЗЕНИК.

Він переконаний, що таким чином Україна рухається дорогою до дефолту: «Таке стрімке нарощування боргу призводить до того, що дуже скоро буде нічим платити. Це не значить, що не можна цієї дороги оминути, але чим пізніше це робиш, тим важче це зробити, рік тому це було зробити набагато легше, ніж зараз».

«Останнім часом я чую ноу-хау, які для мене дивно чути – виявляється, треба з’їсти резерви НБУ і закрити дірку в бюджеті», - звернув увагу В.ПИНЗЕНИК.

Водночас він переконаний, що є підстави для оптимізму. «Я дивлюся на наступний рік як на рік розв’язки, і дивлюся з оптимізмом, бо розвиток ситуації не дасть розслабитись. Оскільки країну завели у глухий кут і немає чим платити соціальні видатки, і через кризу держава буде змушена провести необхідні системні реформи, в тому числі і скасувавши пільги для небідних», - пояснив В.ПИНЗЕНИК.

Він порадив владі повчитися у рядової української сім’ї: «Кожна сім’я, яка потрапила в скруту, вона не лізе в борги, вона не нарощує на 90 млрд. борги, як це зробив уряд, а думає, як вкластися у видатки, скорочує непріоритетні статті. Це проста економічна аксіома».

В.ПИНЗЕНИК звернув увагу, що проект бюджету-2010 передбачає «ще більшу дірку», і тому добре, що його не прийняв парламент. «Країна потребує професійного, лікувального бюджету», - зауважив колишній міністр фінансів. За його словами, дефіцит бюджету майже 13%, який є зараз, країна мала лише у 1992 році.