Оновлення керівництва ВАСУ і Нацбанку блокується з вини політиків

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО констатує, що оновлення керівництва Вищого адміністративного суду України і Національного банку блокується з вини політиків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував ситуацію навколо голови Вищого адміністративного суду України (ВАСУ). Повноваження призначеного колишнім главою держави Леонідом КУЧМОЮ голови ВАСУ Олександра ПАСЕНЮКА закінчилися 22 грудня. Однак Конституційний Суд визнав неконституційним положення про те, що Президент призначає голову ВАСУ, і тепер незрозуміло, хто має ухвалювати рішення про звільнення судді, термін повноважень якого закінчився. При цьому перший заступник голови суду Микола СІРОШ сам себе призначив виконувачем обов’язків голови ВАСУ, і на його бік став голова Верховного Суду, а Конференція суддів адміністративних судів визнала повноважним головою О.ПАСЕНЮКА.

«В Україні стрімко наростає правовий хаос, і це загрожує підривом основ держави», - заявив С.ТІГІПКО.

За його словами, схожа історія розгортається і навколо голови Національного банку Володимира СТЕЛЬМАХА.

«Таким чином, з вини політиків в Україні блокується кадрове оновлення найважливіших інститутів влади. Коли держорганами керують люди з сумнівною легітимністю, кожне їхнє рішення може бути визнане незаконним. В контексті Вищого адміністративного суду це означає, що скарги учасників виборчого процесу буде розглядати структура, яка зависла в правовому вакуумі», – зазначив С.ТІГІПКО.

Він підкреслив, що ті, хто сьогодні намагається погратися в «керований хаос», проявляє кричущу політичну короткозорість. Навіть якщо їм вдасться за рахунок жонглювання правовими нормами здобути владу, вона не буде ні законною, ні міцною, переконаний С.ТІГІПКО.