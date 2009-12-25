У четвер бюджет поповнився на 247,245 млн. грн.

За підсумками вчорашнього аукціону розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), до бюджету України вдалося залучити 247,245 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Зокрема, в результаті додаткового розміщення ОВДП з терміном погашення 24 березня 2010 року (термін обігу 89 днів) було залучено 40,662 млн. грн. за середньозваженою ставкою 23% річних; 12 травня 2010 року (термін обігу 138 днів) – 39,152 млн. грн. під 26%; 17 листопада 2010 року (термін обігу 327 днів) – 30,821 млн. грн. під 26%; 31 жовтня 2012 (термін обігу 1041 день) – 136,611 млн. грн. під 26%.

Як повідомлялося, до Державного бюджету України впродовж листопада 2009 року за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП надійшли кошти на загальну суму 331,30 млн. грн. (з початку року – 16 млрд. 470,16 млн. грн.). З урахуванням ОВДП, випущених з метою рекапіталізації банків, з початку 2009 року Міністерство фінансів розмістило облігації на загальну суму 55 млрд. 843,97 млн. грн.

У листопаді ц.р. Нацбанк здійснив операції з викупу у банків державних облігацій на загальну суму 3,30 млрд. грн. (за номінальною вартістю), з початку року - на загальну суму 32,32 млрд. грн. (за номінальною вартістю).