Банки мають надати НБУ аудит і стрес-тестування

Комерційні банки України до 30 квітня 2010 року мають надати до Національного банку України аудит і результати стрес-тестування за 2009 рік.

Про це говориться в постанові Нацбанку №763 від 23 грудня 2009 року, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Документом передбачено, що стрес-тестування проводитимуть аудиторські компанії, які здійснюють аудит річної фінансової звітності комерційних банків. У зв`язку з цим НБУ зобов`язав комерційні банки внести відповідні зміни до договорів, укладених з аудиторськими компаніями.

У рамках стрес-тестування аудиторська компанія повинна провести оцінку достатності резервів і капіталу банку, а також оцінку кредитного портфеля банку. Інформація про кредитні операції має бути надана в кількох розрізах: за даними банку, за даними аудиторської перевірки, здійсненої відповідно до вимог Нацбанку, а за результатами аудиторської перевірки з урахуванням компоненту стрес-тестування.

Банки, які за наслідками проведеного аудиту потребуватимуть докапіталізації, зобов`язані до 1 червня 2010 року подати до Нацбанку програму капіталізації. В ній має бути передбачене збільшення капіталу банку до 1 липня 2010 року в сумі, необхідній для досягнення адекватності капіталу не менш як 10% за даними результатів аудиту. Також банки мають надати регулятору програму капіталізації, що передбачає збільшення капіталу банку до 1 січня 2011 року в сумі, необхідній для досягнення адекватності капіталу не менше 10% з урахуванням результатів стрес-тестування та/або план заходів щодо зниження кредитних ризиків банку.

НБУ зобов`язав банки в договорах з аудиторськими компаніями передбачити надання керівництвом банку аудиторові письмового підтвердження повноти і достовірності відображення банком всіх вимог і зобов`язань в його формах річної фінансової звітності за 2009 рік. Також аудиторові має бути забезпечений доступ до матеріалів останньої інспекції банка, яку провів Нацбанк.

Крім того, в договорах має бути передбачене право Національного банку України ознайомити представників Міжнародного валютного фонду і Світового банку з результатами оцінки достатності резервів і капіталу комерційних банків.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк заявляв про доцільність проведення діагностики українських банків за підсумками роботи в 2009 році.