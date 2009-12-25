НБУ продав 661,96 тис. швейцарських франків

Національний банк України сьогодні на спеціальному аукціоні з продажу валюти для фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців продав 661,96 тис. швейцарських франків за курсом 7,71 грн./франк і 32,48 тис. євро за курсом 11,47 грн./євро.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, на аукціоні купівлю швейцарських франків і євро здійснювали по 5 банків.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого ц.р. Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними у валюті.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється тільки на безплатній основі.