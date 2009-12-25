Експерт: різких коливань курсу долара не буде
Найближчим часом
До кінця поточного року й у перші кілька тижнів нового року різких коливань курсу долара до гривні, швидше за все, не буде.
Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанку» Ігор ДАВИДЕНКО.
За його словами, це пов`язано з тим, що наступний тиждень буде передсвятковим, і активність клієнтів і банків буде низькою.
Експерт відзначив, що в період з 21 по 25 грудня спостерігалася стабілізація курсу долара США до гривні на рівні 7,95/7,98 грн./дол.
І.ДАВИДЕНКО підкреслив, що на ринку пропозиція продовжує перевищувати попит на валюту. Це дозволило НБУ кілька разів виходити на ринок із покупкою валюти, не допускаючи різкої ревальвації гривні, вважає він.