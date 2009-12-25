Експерт: динаміка зростання цін на золото знизилася

Відносне послаблення динаміки зростання цін на золото зумовлене незначним зниженням долара до євро, а також стабілізацією гривні до долара.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир Скидан.

За його словами, в період з 21 по 25 грудня діапазон зміни цін на ринку банківських металів дещо знизився, причому зростання наприкінці тижня дозволило впритул наблизитися до значень на початок періоду. «Говорячи про загальну тенденцію зниження в грудні, слід враховувати, що це падіння поки що відіграло тільки ростання ціни золота попереднього місяця», - вважає експерт. Нинішній діапазон цін відповідає початку листопада, зазначив він.

Як вважає В.Скидан, незначне підвищення ціни на золото в кінці цього тижня було пов`язане зі зниженням курсу долара, що в свою чергу зумовлено рішенням Федеральної резервної системи США не підвищувати базову процентну ставку в найближчі місяці та достроково згорнути програми стимулювання.

За інформацією експерта, на вітчизняному ринку вартість золота протягом цього тижня піднялася пропорційно світовому ринку. Ціна на золото в Україні варіюється в межах 284-286 грн. за 1 грам, повідомив він.