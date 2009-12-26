НБУ вводить в обіг пам'ятну монету «Стельмах»

Національний банк України, продовжуючи серію “Народні промисли і ремесла України”, вводить в обіг з 28 грудня 2009 року пам`ятні монети “Стельмах” номіналами 10 і 5 гривень, присвячені ремеслу деревообробки.

Про це говориться в інформації Нацбанку, розміщеній на офіційному сайті НБУ.

«Стельмаство, основне призначення якого - виготовлення коліс, саней, возів, дуг і т.д., відомо в Україні відвіку і було одним з найпоширеніших промислів», - говориться в повідомленні.

Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла 925-ї проби, якість - “спеціальний анциркулейтед”, маса в чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,6 мм, тираж - до 10 тис. штук. Монета номіналом 5 гривень виготовлена з нейзільберу, якість - “спеціальний анциркулейтед”, маса - 16,5 г, діаметр - 35,0 мм, тираж - 45 тис. штук.

На аверсі монет розміщено: вгорі малий Державний Герб України, під яким стилізований напис – "НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК/УКРАЇНИ", в центрі - стилізоване зображення двох півників, ліворуч і праворуч - продукція ремесла, що презентується, - вози, колеса, сани. Декоративна орнаментальна центральна частина аверса містить наступні написи: на монеті зі срібла - 10/ГРИВЕНЬ/2009, на монеті з нейзільберу - 5/ГРИВЕНЬ/2009.

На реверсі монет зображена людина, яка витісує з дерева деталь воза.

Вгорі на тлі стилізованої дошки розміщено напис "СТЕЛЬМАХ", з обох боків центральної композиції зображено декоративний орнамент.

Художники: Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК. Скульптор - Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО.