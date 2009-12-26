НБУ: У грудні гривня зміцнилася щодо долара на 0,2%

У грудні гривня ревальвувала щодо долара на 0,2% - до 7,966 грн./дол., щодо євро – на 3,7%, до 11,4694 грн./євро, щодо російського рубля – на 0,6%, до 0,26616 грн./рубль.

Про це говориться в повідомленні Національного банку України, розміщеному на його офіційному порталі.

Згідно з повідомленням, у грудні ц.р. гривня демонструвала стійку схильність до зміцнення щодо долара США як на міжбанківському ринку, так і в готівковому сегменті. За цей період вона зміцнилася за міжбанківськими операціями на 0,3%, до 7,964 грн./дол., а за операціями банків з продажу готівкового долара – на 0,86%, до 7,9826 грн./дол.

Крім того, Нацбанк відзначає, що в грудні другий місяць поспіль спостерігалося зменшення планових платежів із зовнішньої заборгованості приватного сектора. Це сприяло зростанню позитивного сальдо нетто-надходження іноземної валюти для резидентів, зменшенню валютного дефіциту і подальшій стабілізації курсової динаміки гривні.

На міжбанківському ринку пропозиція іноземної валюти в окремі дні перевищувала попит на неї, що дало можливість Нацбанку відновити її купівлю, збільшуючи міжнародні резерви.

З початку грудня було проведено вісім цільових аукціонів для задоволення потреб фізичних осіб для погашення валютних кредитів, на яких було продано 35,1 млн. дол., 0,26 млн. євро і 1,8 млн. швейцарських франків.