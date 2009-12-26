"Родовід Банк" розпочне виплату вкладникам банка "Надра" з 1 лютого

"Родовід Банк" може розпочати виплату депозитів банку "Надра" з 1 лютого 2010 року.

Про це заявив тимчасовий адміністратор "Родовід Банку" Сергій ЩЕРБИНА, повідомляється на офіційному сайті Юлії ТИМОШЕНКО.

"Вже з 21 січня може розпочатися реєстрація в електронній черзі для виплат вкладникам банку "Надра". За такого сценарію перші виплати депозитів банку "Надра" можуть розпочатися з 1 лютого 2010 року", - заявив С.ЩЕРБИНА.

За його словами, на даний час необхідно узгодити передачу активів і пасивів з тимчасовим адміністратором банку "Надра" Валентиною ЖУКОВСЬКОЮ.

"Вважаю, що якщо таку угоду буде підписано оперативно, без тяганини, то до 20 січня 2010 року ми зможемо провести підготовку до передачі реєстрів і всієї необхідної інформації для виплат вкладникам до нашого банку", - пояснив С.ЩЕРБИНА.

Він додав, що при підписанні договорів його банк наполягатиме на переведенні на баланс "Родовід Банку" 150 відділень банку "Надра", щоб його клієнти не мали проблем з отриманням грошей.

С.ЩЕРБИНА відзначив, що виплати вкладникам банку "Надра" у повному обсязі триватимуть два-три місяці.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про переведення пасивів і активів банку "Надра" до "Родовід Банку". За розрахунками фахівців Національного банку України, для виконання зобов`язань перед вкладниками і клієнтами банку "Надра" "Родовід Банк" треба докапіталізувати на 6,5 млрд. грн.

За підсумками 9 місяців 2009 роки банк «Надра» одержав збитки у розмірі 1,34 млрд. грн. У банку з 10 лютого 2009 року введено тимчасову адміністрацію.