«Родовід Банк» переоформив вклади «Укрпромбанку»

"Родовід Банк" станом на 26 грудня переоформив 65 380 договорів вкладників "Укрпромбанку" на загальну суму 1,9 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Юлії ТИМОШЕНКО.

Всього банком повернено вкладникам "Укрпромбанку" депозитні вклади на суму 1 млрд. 148 млн. грн.

Довідка УНІАН. 7 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про переведення рахунків "Укрпромбанку" у розмірі майже 8 млрд. грн. до "Родовід Банку".

ПАТ «Родовід Банк» зареєстровано у 1990 році. Статутний капітал банку влітку 2009 року було збільшено в 6,5 рази – до 2,809 млрд. грн. за рахунок докапіталізації за участю держави. За її результатами Міністерство фінансів стало власником 99,9721% акцій "Родовід Банку".

У грудні за рахунок коштів уряду статутний капітал банку збільшено ще на 5,6 млрд. грн. – до 8,4 млрд. грн. для виплат фізособам - вкладникам «Укрпромбанку».