Євро витіснить долар?

Євро залишається найбільш серйозним суперником долара, але його майбутнє залежить від політичних і макроекономічних успіхів об`єднаної Європи.

Про це "Дзеркалу тижня" заявив доктор економічних наук, професор Олександр Шаров.

У той же час, за його словами, до остаточної перемоги над доларом, євро має подолати довгий шлях у сфері кредитно-грошових відносин, чому зараз в Євросоюзі приділяється велика увага.

Шаров зазначає, що перспективи поступового формування мультивалютної системи, навіть з наднаціональними або багатонаціональними валютами досить високі.

"Але саме поступового. А не такого стрімкого, як дехто пророкував у зв`язку з світовою кризою", - підкреслив він.

"Причини такої зміни набагато глибше, ніж ті, які лягли в основу кризи. Причини зміни типів міжнародних валютних систем обумовлюються логікою процесу генезису та подальшої еволюції грошей як економічної категорії", - пояснив Шаров.