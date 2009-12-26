Про активізацію кредитування можна буде говорити навесні наступного року, з початком зростання економіки та після стабілізації політичної ситуації в країні.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту корпоративного бізнесу «Брокбізнесбанку» Олександр Беркун.

Він нагадав, що Національний банк повідомив про зниження обсягу кредитування компаній: у листопаді він зменшився на 630 млн. гривень (0,1%). Це лише друге скорочення кредитного портфелю юридичних осіб у нинішньому році. Перше відбулося в січні - на 6,5 млрд. гривень (1,4%), після чого щомісячний приріст становив 0,7-1,2% (2,5-3,5 млрд. гривень).

На думку О.Беркуна, це обумовлено відсутністю у фінустанов довгострокових ресурсів, а також відсутністю у вітчизняних підприємств ліквідного забезпечення. Важливими чинниками залишаються високі кредитні ставки, які в листопаді досягали 28-32% річних.

Як вважає О.Беркун, головною причиною зменшення обсягів кредитування в листопаді стали умови рефінансування Нацбанку, згідно з якими нарощування кредитування обмежувалося визначеними лімітами. Вибравши ліміти НБУ, банки зменшують обсяги кредитування підприємств.