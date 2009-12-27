Експерт: зниження дохідності вкладів у інвалюті продовжиться

Надалі на ринку очікується збереження тенденції поступового зниження дохідності вкладів у іноземній валюті, хоча реальна динаміка процентних ставок буде залежати від ряду економічних і політичних чинників.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її інформацією, у період з 21 по 25 грудня 2009 року на ринку банківських депозитів фізичних осіб тривала тенденція зниження процентних ставок за вкладами у іноземній валюті. Найбільш істотно подешевшали депозити в євровалюті: середня процентна ставка за місячними внесками у євро впала на 0,21 пункту, за вкладами на більш тривалі терміни (3-12 місяців) - на 0,06 пункту, відзначила експерт. Вона додала, що середня ставка за вкладами на термін від 1 до 6 місяців у доларах США знизилася на 0,04 пункту, на 12 місяців - на 0,08 пункту.

Як повідомила Н. СИНЯВСЬКА, умови гривневих депозитів минулого тижня значно не змінювалися: на строк 6-12 місяців ставки знизилися в середньому на 0,01 пункту. За її словами, спостерігається невелике зростання дохідності гривневих вкладів з терміном розміщення 1 і 3 місяці - відповідно на 0,08 та 0,04 пункту. Це зумовлено впровадженням низкою банків акцій із залучення короткострокових депозитів, метою яких, найімовірніше, є необхідність підтримати ліквідність перед завершенням звітного року, вважає експерт.