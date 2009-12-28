На міжбанку долар зріс до 7,96/7,97 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9520/7,9690 грн./дол., на 12:00 ціни піднялися до 7,9660/7,9755 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2688/0,2694 грн./рубль, а на 12:00 ціни знизилися до 0,2686/0,2690 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився і на 12:00 встановився на рівні 29,62 рубля за долар (-0,06).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,4384/1,4386 дол./євро, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4365/11,4635 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 11,4655/11,4815 грн./євро.