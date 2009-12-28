Нацбанк змінив методику розрахунку нормативів ліквідності комбанків

Національний банк України змінив методику розрахунку нормативів миттєвої (Н4), поточної (Н5) і короткострокової (Н6) ліквідності комерційних банків.

Відповідні зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні внесено постановою Нацбанку №764 від 24 грудня ц.р., текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, кошти, розміщені в банках-банкротах, у банках, що перебувають у стадії ліквідації, в банках з тимчасовою адміністрацією і в банках, зареєстрованих в офшорних зонах, не враховуватимуться при розрахунку зазначених нормативів.

Крім того, у разі наявності в банку розрахункових документів, не виконаних в строк з його вини, значення нормативів миттєвої і поточної ліквідності дорівнюватимуть нулю з моменту виникнення цих зобов`язань.

Нова Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків набуває чинності з 1 лютого 2010 року.