Мінфін продовжив термін подачі заявок на придбання ОВДП
Міністерство фінансів України подовжило на 2,5 години крайній термін подачі заявок на придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) під час сьогоднішнього аукціону.
Про це йдеться у повідомленні Нацбанку, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.
«Учасники розміщення облігацій подають заявки на придбання облігацій до 17.00 28 грудня 2009 року, а не до 14.30 28 грудня 2009 року, як йшлося раніше у повідомленнях Міністерства фінансів України про розміщення облігацій внутрішньої державної позики…», – зазначається у повідомленні.
У зв`язку з цим результати аукціону щодо розміщенню ОВДП буде надано учасникам не о 17.00, а на годину пізніше – о 18.00.
Як повідомляв УНІАН, до державного бюджету України протягом листопада 2009 року за наслідками розміщення на первинних аукціонах ОВДП надійшли кошти на загальну суму 331,30 млн. грн. (з початку року – 16 млрд. 470,16 млн. грн.). З урахуванням ОВДП, випущених з метою рекапіталізації банків, з початку 2009 року Міністерство фінансів розмістило облігації на загальну суму 55 млрд. 843,97 млн. грн.
У листопаді п.р. Нацбанк здійснив операції з викупу у банків державних облігацій на загальну суму 3,30 млрд. грн. (за номінальною вартістю), з початку року – на загальну суму 32,32 млрд. грн. (за номінальною вартістю).