Deutsche Bank визнав користь тіньової економіки

Країни з великим розповсюдженням нелегальної економічної активності краще переносять рецесію. Такого висновку дійшли фахівці Deutsche Bank, передає Лєнта.ру з посиланням на The Financial Times. При цьому "чорний ринок" має бути доволі великий порівняно з ВВП.

Як приклад банкіри наводять Грецію - держава з великою тіньовою економікою. За інформацією газети, попри свої серйозні проблеми з бюджетом і боргами, економіка країни скоротиться в 2009 році лише на відсоток, тоді як у середньому в Європі цей показник становитиме 4 відсотки.

C іншого боку, рецесію відносно непогано переживають і країни, де тіньовий сектор практично відсутній - наприклад, Франція, Нідерланди чи Австрія. Найгірше довелося середнякам "списку чесності", зокрема, Німеччині.

Deutsche Bank підрахував найсприятливішу частку нелегальної активності, яка становить 14,3318 відсотка ВВП. Найближче до цього показника Німеччина - 14,6 відсотку.

Фахівці пояснюють такі розбіжності тим, що в умовах рецесії тіньовий сектор дає громадянам змогу заробити, але відкритість і чесність в економіці також надають додаткові можливості.

За оцінкою австрійського професора Фрідріха ШНАЙДЕРА, тіньова економіка є навіть кращим способом протидії рецесії, оскільки гроші, які люди заробляють нелегально, не відкладаються в банки, а витрачаються негайно, збільшуючи тим самим споживчий попит. Єдиним, хто програє в даному випадку є держава.