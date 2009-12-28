Держборг України у листопаді збільшився ще на 2%

Загальний розмір державного боргу України у листопаді 2009 року збільшився на 2% – до 35,871 млрд. дол., або на 286,286 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з наданою інформацією, прямий державний борг за минулий місяць збільшився на 2% – до 26,222 млрд. дол., або на 209,273 млрд. грн. При цьому прямий зовнішній борг збільшився не істотно, а зростання прямого внутрішнього боргу становило 4% – до 10,950 млрд. дол., або 87,389 млрд. грн.

Розмір гарантованого державного боргу у листопаді п.р. збільшився на 1,2% – до 9,650 млрд. дол., або на 77,013 млрд. грн. При цьому гарантований внутрішній борг збільшився на 2% – до 1,621 млрд. дол., або на 12,935 млрд. грн., внутрішній гарантований борг – на 1%, до 8,029 млрд. дол., або на 64,078 млрд. грн.