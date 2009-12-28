Міжбанк: долар нижче 8 гривень

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9520/7,9690 грн./дол., на 12:00 ціни підвищилися до 7,9660/7,9755 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися – 7,9645/7,9715 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 10:30 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,9650 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2688/0,2694 грн./рубль, а на 12:00 ціни знизилися до 0,2686/0,2690 грн./рубль. На час закриття торгів ціни знизилися до рівня 0,2687/0,2691 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель знизився і становив 29,6675 рублів за долар (-0,0125).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,4355/1,4410 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4365/11,4635 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 11,4655/11,4815 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні досягли поточного максимуму – 11,4745/11,4875 грн./євро.