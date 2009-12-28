У 2010 році рецесія в Україні триватиме.

Про це йдеться в наданому УНІАН аналітичному звіті рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг".

Оптимістичним сценарієм розвитку для України агентство вважає досягнення нульового зростання ВВП порівняно з 2009 роком і відсутність технічного дефолту за зобов`язаннями держави.

Як наголошується у звіті, на початок 2010 року в Україні складається доволі неприваблива ситуація: напруженість з відшкодуванням ПДВ, катастрофічне зниження податкової бази, занепад у металургії, хімічній промисловості і машинобудуванні впродовж поточного року посилювалися нездатністю банківського сектору збільшувати кредитування реального сектору.

За оцінками агентства, свого піку напруженість у фінансовій сфері досягне на початок лютого – кінець березня 2010 року. "Перед новим президентом, незалежно від результатів виборів, постане важке завдання – забезпечення функціонування системи державних фінансів за відсутності адекватної податкової бази, швидше за все, без допомоги міжнародних фінансово-кредитних організацій і з на чверть паралізованою банківською системою, яка не здатна збільшувати кредитування реального сектору", – наголошується у звіті.

Одним з виходів із ситуації, що склалася, на думку авторів звіту, стане оголошення державою дефолту за своїми зобов`язаннями з подальшою їх реструктуризацією.

На думку агентства, технічний дефолт в 2010 році дуже вірогідний навіть у тому випадку, якщо МВФ відновить кредитування України. Жорстка монетарна політика напередодні президентських виборів, різке зростання витрат на обслуговування держборгу, залученого через механізм ОВДП, і невирішене газове питання значною мірою підірвали потенціал реального сектору, наголошується у звіті.

Агентство також не бачить жодних перспектив з відновлення попиту на український експорт на міжнародних ринках, що могло б врятувати економіку України від продовження рецесії в 2010 році. Події в Дубаї, Греції, Ісландії в останні місяці засвідчили, що світова фінансова криза далеко не закінчена і проблеми у найслабших економіках лише починаються. "Центром цих проблем виступають державні фінанси, а джерелом нестабільності – ринок нерухомості", – наголошується у звіті.

В агентстві також наголошують, що українську гривню через нерозв’язання нагромаджених проблем, швидше за все, очікує гостра тенденція до девальвації.