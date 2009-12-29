Україна завершить рік із рівнем інфляції приблизно 13-14%. Такий прогноз дав в інтерв’ю журналістам перший заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента України в Кабінеті міністрів України Олександр ШЛАПАК.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За словами О.ШЛАПАКА, підсумовуючи рік, можна говорити, що інфляційний показник фактично збігатиметься з тими прогнозами, які фахівці Секретаріату Президента робили на початку 2009 року.

Говорячи про можливий рівень інфляції на наступний рік, О.ШЛАПАК зазначив, що за прогнозами він також має скласти близько 14-15%. «Дай Боже, щоб ми наступний рік отримали інфляцію на рівні 14-15%», – зазначив він, додавши, що, вочевидь, Україні в 2010 році не вдасться утримати інфляцію в однозначному показнику.

Крім того, О.ШЛАПАК висловив переконання, що, очевидно, наступного року ми будемо змушені піти на лібералізацію цін у газовому, енергетичному та комунальному секторах. Вочевидь, зазначив він, утримувати тарифи на зокрема тепло- та водопостачання лише в столиці на рівні 40% від собівартості далі не можна. «Це абсурд. Рано чи пізно треба закінчувати. Ми довго так не утримаємося», – сказав О.ШЛАПАК. Він, зокрема, нагадав, що лише Київ у 2009 році заборгував НАК «Нафтогаз України» 2 мільярди гривень.

О.ШЛАПАК зазначив, що лібералізація тарифів у згаданих секторах, схоже, призведе до сплеску інфляції. Однак, якщо влада поставить собі чітку мету утримати цей показник на рівні 14-15%, то це є реальним, додав він.