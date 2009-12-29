Експерт: гривня поки що не збирається дешевшати

Підсумки торгів понеділка не можна розцінювати як розворот ситуації на міжбанківському валютному ринку.

Таку точку зору в коментарі агентству УНІАН висловив економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він зазначив, що в понеділок, 28 грудня ц.р., відбулося перше статистично значуще здешевлення гривні з 8 грудня. Українська валюта у цей день подешевшала до долара на 0,1%, повідомив економіст.

Проте, підкреслив О.БЛІНОВ, котирування все ще знаходяться впритул до курсу інтервенцій Нацбанку, який у понеділок склав 7,9650 грн./дол. «Коригування ринкових курсів відображає той факт, що надії покупців валюти на подальше зміцнення курсу інтервенцій НБУ не виправдалися», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9520/7,9690 грн./дол., до 12:00 ціни піднялися до 7,9660/7,9755 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися - 7,9645/7,9715 грн./дол.