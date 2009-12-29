Помер голова КРУ Сивульський
11:01, 29 грудня 2009Фінанси
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Сьогодні вночі
Сьогодні вночі помер голова Головного Контрольно-ревізійного управління України Микола СИВУЛЬСЬКИЙ. Про це УНІАН повідомив заступник голови ГоловКРУ Віктор СКИРТА.
В.СКИРТА не уточнив причини смерті й інших деталей.
За наявною неофіційною інформацією, М.СИВУЛЬСЬКИЙ хворів.
Довідка УНІАН. М.СИВУЛЬСЬКИЙ з березня по вересень 2005 року керував Головним контрольно-ревізійним управлінням України, після чого пішов у відставку з розпуском першого уряду Юлії ТИМОШЕНКО. Вдруге очолив ГоловКРУ у грудні 2007 року.
Народився 12 квітня 1952 року.
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