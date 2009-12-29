Міжбанк: торги доларом відкрилися зростанням

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9735/7,9865 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися – 0,2664/0,2669 грн./дол., котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,5015/11,5230 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,4425/1,4427 дол./євро (понеділок - 1,4384/1,4386 дол./євро).

У понеділок, 28 грудня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9650 грн./дол.