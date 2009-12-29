Ющенко підписав закон щодо спрощення умов ведення бізнесу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про зміни до чинного законодавства стосовно спрощення умов ведення бізнесу в Україні.

Про це йдеться на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила відповідний закон 15 грудня.

Закон зменшує кількість видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. При цьому передбачається скасування ліцензування лише тих видів господарської діяльності, здійснення яких не порушує основних принципів державної політики в сфері ліцензування.

Законом закріпляється практика довгострокової оренди державного і комунального майна строком не менше 5 років.

Передбачено також впровадження практики видачі ліцензій на необмежений строк. Однак, разом з тим для окремих видів діяльності уряд може встановлювати строки ліцензії, але вони не повинні бути менше 5 років.