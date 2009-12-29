Країни ЄС відновлюватимуться після кризи різними темпами

Європейські країни, ймовірно, відновлюватимуться після економічної кризи різними темпами, хоча деяким з них доведеться діяти швидше, ніж іншим, аби взяти під контроль бюджетний дефіцит. Такої думки дотримується директор європейського департаменту МВФ Марек БЕЛКА.

Зокрема, високопоставлений представник фонду відзначив, що наступного року для підтримки темпів відновлення знадобляться деякі стимулюючі заходи. Проте 2011 р. стане роком упорядковування бюджетів, передає Reuters.

Такі країни, як Греція, Ірландія і Іспанія, чиї заборгованості досягли рекордно високої позначки, не можуть відкладати скорочення державних витрат до 2011 р., їм необхідно діяти раніше, вважає М.БЕЛКА.

"У наступаючому році на перший план вийде питання про те, як знайти баланс між підтримкою економіки і поступовою відміною антикризових заходів, - говорить експерт. - Тут я маю на увазі фінансові і грошово-кредитні заходи, а не бюджетні стимули".

М.БЕЛКА також додає, що інфляційні очікування добре зафіксовані, і рівень інфляції, очевидно, в найближчому майбутньому залишиться в країнах ЄС на рівні близько 1%.

При цьому, на його думку, європейський банківський сектор усе ще потребує зміцнення, але зараз прийшов час починати відміну гарантій за банківськими зобов`язаннями й інших заходів допомоги, введених з початком фінансової кризи. Регулятори повинні переконатися, що банки достатньо капіталізовані, щоб впоратися із збитками за кредитами в майбутньому, й готові збільшувати обсяги кредитування, додав М.БЕЛКА.

Представник МВФ вважає також, що ситуація на європейському ринку праці почне поліпшуватися лише наприкінці 2010 р. У країнах, які найсильніше постраждали від кризи, де рівень безробіття різко виріс, поліпшення ринку праці в наступаючому році буде повільним, наголошує він.

Дивлячись у майбутнє, фонд радить Європі підтримувати економічну активність, планувати обережну відміну стимулів і вирішувати питання ослаблених фінансових інститутів рішучіше, ніж зараз.