Міжбанк закрився підвищенням котирувань

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9735/7,9865 грн./дол., на 12:00 ціни зросли до 7,9835/7,9955 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні досягли максимуму – 8,0190/8,0325 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11.00 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,9650 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2664/0,2669 грн./рубль, а на 12:00 ціни піднялися до рівня 0,2667/0,2672 грн./рубль. До закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2676/0,2682 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 29,9301 рубля за долар (+0,2626).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4360/1,4455 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,5015/11,5230 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 11,5200/11,5410 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли рівня 11,5810/11,6005 грн./євро.