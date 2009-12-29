Банк «Надра» з 29 грудня відновлює клієнтські платежі

Банк «Надра» з 29 грудня 2009 року відновлює клієнтські платежі з ряду операцій.

Про це йдеться в прес-релізі банку, переданому УНІАН.

Нагадаємо, у зв`язку з формуванням реєстру вкладників для переведення до іншої фінансової установи банк «Надра» 24 грудня ц.р. припинив виплати за поточними й депозитними рахунками клієнтів.

«Проте, враховуючи соціальну необхідність підтримки вкладників, із 29 грудня банк «Надра» відновлює виплати за поточними й депозитними рахунками згідно з рішенням комітету з розгляду скарг громадян у таких випадках: народження дитини, смерть близьких, необхідність медичного лікування, а також якщо вкладникам більше 70 років. Таким чином, усі заплановані на грудень 2009 року виплати за рішенням комітету буде здійснено», – йдеться в повідомленні банку.

В інтересах клієнтів також поновлюються банківські операції з виплати соціальних нарахувань (допомога з безробіття, з догляду за дитиною тощо), а також безготівкове погашення кредитної заборгованості клієнтів перед банком.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня ц.р. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про переведення вкладів фізичних осіб і частини активів із банку «Надра» в державний «Родовід Банк».

Довідка УНІАН. ВАТ КБ «Надра» почало свою діяльність у жовтні 1993 року.

На 1 жовтня 2009 року активи банку становили 25,893 млрд. грн., зобов`язання – 25,392 млрд. грн., власний капітал – 500,571 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн. За підсумками 9 місяців 2009 року банк «Надра» отримав збиток у розмірі 1,34 млрд. грн.

Станом на 1 липня 2009 року найбільшими акціонерами банку були компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введено тимчасову адміністрацію.