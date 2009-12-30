Долар подорожчав до євро

Курс долара до євро на азіатських торгах у середу виріс до тижневого максимуму на побоюваннях, що рейтинги ряду європейських країн можуть бути знижені.

У той же час долар подорожчав до єни до максимуму за два місяці, після того як міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s заявило, що рейтинг Японії може бути переглянутий у бік зниження, якщо урядові заходи зі скорочення держборгу виявляться малоефективними, повідомляє агентство Bloomberg.

Євро подешевшав до 11 з 16 основних світових валют, після того, як газета The Wall Street Journal передала слова представників Єврокомісії про те, що рівень держборгу половини країн єврозони наближається до межі допустимих значень. У результаті рейтингові агентства можуть почати переглядати рейтинги та прогнози для ряду країн зони євро.

Євро коштував 1,4338 долара на 9:19 у середу проти 1,4354 долара на закриття торгів у Нью-Йорку напередодні. Раніше в ході торгів курс євро опускався до 1,4307 долара - мінімуму з 23 грудня.

Вартість долара становила 92,015 єни в порівнянні з 92 єнами у вівторок. Раніше в ході торгів курс долара до іни досягав 92,26 - мінімального значення з 27 жовтня.

Курс євро до японської валюти становив у середу 131,93 єни проти 132,05 єни на день раніше.