У Херсонській області не вистачає 58 млн. грн. на зарплату бюджетникам

У Херсонській області не вистачає 58 млн. грн. для виплати зарплати співробітникам бюджетних організацій, і облдержадміністрація зараз працює над максимальною мобілізацією власних коштів, що є в регіоні.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у справах преси та інформації Херсонської ОДА з посиланням на заяву голови облдержадміністрації Бориса СІЛЕНКОВА, найімовірніше, у січні 2010 року бюджетники області не отримають аванс через відсутність коштів, необхідних для його виплати.

Зокрема, у Херсонську область так і не надійшли від уряду близько 120 млн. грн. дотації вирівнювання, що власне і поставило під загрозу виплату в повному обсязі зарплати бюджетникам у 18 районах області і всіх містах обласного підпорядкування.

За словами губернатора, також ускладнює ситуацію той факт, що підприємствам Херсонської області не відшкодовано 200 млн. грн. ПДВ, що призвело до невиплат зарплати на цих підприємствах і до масових скорочень персоналу.

Як повідомлялося, 28 грудня Б.СІЛЕНКОВ, виступаючи на обласному телебаченні, пообіцяв бюджетникам області виплатити грудневу зарплату в повному обсязі за рахунок власних коштів області – додатково мобілізованих до обласного бюджету.