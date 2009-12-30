TBIF Financial Services бере під контроль “VAB Банк”
Антимонопольний комітет України надав дозвіл...
Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ «TBIF Financial Services B.V.” (Нідерланди) на концентрацію контрольного пакета ВАТ «ВіЕйБі Банк» (Київ).
Про це говориться в повідомленні АМКУ, переданому УНІАН.
За даними Національного банку України, станом на 1 жовтня ц.р. компанія TBIF володіла 48,9087% акцій зазначеної кредитно-фінансової установи.
Крім того, акціонерами "ВіЕйБі Банку" були громадяни Російської Федерації Сергій МАКСИМОВ (19,9823% - пряма участь, 28,9265 - опосередкована) і Людмила МАКСИМОВА (0,0749% - пряма участь, 19,9823 - опосередкована), українське ТОВ «Бауман Трейд» - пряма участь 28,6197%.
Довідка УНІАН. Всеукраїнський акціонерний банк (“VAB Банк”) на фінансовому ринку України працює з 1992 року. З жовтня 2006 року входить до універсальної фінансової групи VAB Group.
Активи банку на 1 жовтня становили 7 млрд. 443 млн. 247 тис. грн., зобов`язання – 6 млрд. 694 млн. 617 тис. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 6 млрд. 354 млн. 921 тис. грн., власний капітал - 748 млн. 630 тис. грн., статутний капітал - 392 млн. 638 тис. грн.
Чистий збиток «VAB Банку» в січні-вересні ц.р. становив 142,716 млн. грн. проти прибутку 4,053 млн. грн. у січні-вересні 2008 р.