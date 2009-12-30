Нідерландська компанія сконцентрує контрольний пакет "ВіЕйБі Банку"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ «TBIF Financial Services B.V.” (Нідерланди) на концентрацію контрольного пакета ВАТ «ВіЕйБі Банк» (Київ).

Про це говориться в повідомленні АМКУ, переданому УНІАН.

За даними Національного банку України, станом на 1 жовтня ц.р. компанія TBIF володіла 48,9087% акцій зазначеної кредитно-фінансової установи.

Крім того, акціонерами "ВіЕйБі Банку" були громадяни Російської Федерації Сергій МАКСИМОВ (19,9823% - пряма участь, 28,9265 - опосередкована) і Людмила МАКСИМОВА (0,0749% - пряма участь, 19,9823 - опосередкована), українське ТОВ «Бауман Трейд» - пряма участь 28,6197%.

Довідка УНІАН. Всеукраїнський акціонерний банк (“VAB Банк”) на фінансовому ринку України працює з 1992 року. З жовтня 2006 року входить до універсальної фінансової групи VAB Group.

Активи банку на 1 жовтня становили 7 млрд. 443 млн. 247 тис. грн., зобов`язання – 6 млрд. 694 млн. 617 тис. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 6 млрд. 354 млн. 921 тис. грн., власний капітал - 748 млн. 630 тис. грн., статутний капітал - 392 млн. 638 тис. грн.

Чистий збиток «VAB Банку» в січні-вересні ц.р. становив 142,716 млн. грн. проти прибутку 4,053 млн. грн. у січні-вересні 2008 р.