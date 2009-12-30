Порошенко переконаний у необхідності співпраці України з МВФ

Міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО переконаний у необхідності продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом з метою реалізації антикризової програми уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО сказав на підсумковій прес-конференції.

«Я переконаний, що співпраця з МВФ є ключовим і необхідним елементом у проведенні антикризової програми українського уряду», - зауважив він.

П.ПОРОШЕНКО вважає, що саме тому Україна має продовжити співпрацю з МВФ, виконати свої зобов’язання перед фондом, що посилить співпрацю і створить додаткові можливості для співробітництва із Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародним інвестиційним банком, отримати макрофінансову допомогу від Європейського Союзу.

«Це дає додаткові можливості у цей надзвичайно важкий антикризовий 2010 рік – мати суттєву фінансову допомогу, яка допоможе подолати кризу», - сказав він.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. Із початку 2008 року Україна отримала вже три транші на загальну суму 12 млрд. дол.