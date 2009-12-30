Тримачі євробондів банку «Фінанси та Кредит» погодилися на реструктуризацію

Пропозиція банку "Фінанси та Кредит" стосовно реструктуризації єврооблігацій на суму 100 млн. з терміном погашення 25 січня 2010 схвалена тримачами паперів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

«Сьогодні відбулося засідання тримачів нот банку, на якому 100% зареєстрованих інвесторів погодилися з умовами банку з реструктуризації. ... Як і заявлялося раніше, у нас є тверда впевненість у тому, що ми офіційно завершимо процедуру реструктуризації до кінця січня 2010 року», - наводить прес-служба слова голови правління банку "Фінанси та Кредит" Володимира Хливнюка.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2009 року банк «Фінанси та Кредит» офіційно звернувся до тримачів своїх єврооблігацій із пропозицією про реструктуризацію 95% суми облігацій на термін чотири роки - до 25 січня 2014 р. зі збільшенням купона до 10,5% (зараз 10,375 %) з піврічною виплатою купона.

Банк «Фінанси та Кредит» здійснив випуск єврооблігацій на суму 100 млн. дол. за ставкою 10,375% річних у листопаді 2006 року.