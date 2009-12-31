При формуванні бюджету влада має враховувати особливості кожної області

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Володимир ХОМЕНКО вважає, що при формуванні державного бюджету центральна влада має враховувати особливості кожної області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

В.ХОМЕНКО висловив жаль з приводу того, що новий рік Україна і область зустрічають без затвердженого державного бюджету.

"Формат однієї дванадцятої видатків від минулого року дозволить тільки підтримати життєдіяльність регіону", - зазначив він.

Крім того, В.ХОМЕНКО вважає, що фінансові тенденції 2009 року матимуть місце й на початку 2010 року. За його словами, в області не буде можливості запровадити з 1 січня 2009 року підвищений розмір мінімальної заробітної плати у сумі 869 грн. Так само під загрозою опиниться фінансування окремих місцевих програм, зокрема Програми організації підвозу учнів сільської місцевості до місць навчання, Програми забезпечення санітарним автотранспортом центральних районних лікарень та закладів охорони здоров’я сільської місцевості тощо, бо це капітальні видатки, які не можуть бути у тимчасовому розписі.

"Перший недолік, що депутати при затвердженні бюджету не враховують особливості регіону. Варто планувати кошти, а не вносити потім поправки", - сказав голова Чернігівської ОДА.

В.ХОМЕНКО переконаний, що депутатам потім не потрібно вихвалятися тією чи іншою сумою, спрямованою в регіон.

"Деякі люди у груди себе б`ють, що це вони це вирішили. Однак потрібно працювати у плановому режимі, без геройства", - вважає він.

Як уточнили у Головному фінансовому управлінні облдержадміністрації, нестача коштів на виплати лише обов’язкових статей заробітної плати (без премій тощо) та енергоносіїв у 2009 році сягала 151 млн. грн. без врахування підвищених соціальних стандартів та індексації. Ця ситуація повторюється із року в рік, і в окремих районах та містах нестача коштів на зарплату перевищує 2 місячних фонди заробітної плати.

"Висновок один: нормативи, за якими Мінфін розраховує наші видатки, як і сам перелік видатків, не відповідає реальним потребам і потребує вдосконалення, внесення змін до Бюджетного кодексу України", - вважають в Головному фінансовому управлінні області.

Всього у 2009 році Чернігівська область одержала три дотації на соціально-економічний розвиток у сумі майже 80 млн. грн.