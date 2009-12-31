Курси валют та металів НБУ на 31 грудня

Офіційльний курс НБУ на 31 грудня 100 USD США – 798.5000 (на 30 декабря – 796.8500) 100 EUR – 1144.8893 (на 30 декабря – 1150.0936) 10 RUR – 2.6402 (на 30 декабря – 2.6696)Облікові курси банківських металів 31 грудняза 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 87236.13 (на 30 грудня – 87892.55) 961 XAG 10 Срібло – 1351.06 (на 30 грудня – 1388.11) 962 XPT 10 Платина – 116900.40 (на 30 грудня – 117376.01) 964 XPD 10 Паладій-31221.35(на 30 грудня-117376.01)

Офіційльний курс НБУ на 31 грудня 100 USD США – 798.5000 (на 30 декабря – 796.8500) 100 EUR – 1144.8893 (на 30 декабря – 1150.0936) 10 RUR – 2.6402 (на 30 декабря – 2.6696) Облікові курси банківських металів 31 грудня за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 87236.13 (на 30 грудня – 87892.55) 961 XAG 10 Срібло – 1351.06 (на 30 грудня – 1388.11) 962 XPT 10 Платина – 116900.40 (на 30 грудня – 117376.01) 964 XPD 10 Паладій-31221.35(на 30 грудня-117376.01)

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